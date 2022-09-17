شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشيوخ" يقدم واجب العزاء في والدة رئيس المحكمة الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، فى تقديم واجب العزاء للمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا لوفاة والدته، ورافقه المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس، فى العزاء الذي أقيم اليوم بكنيسة المرعشلى بالزمالك.

وأعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن خالص التعازى فى وفاة والدة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا.