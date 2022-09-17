"خطة النواب" عن ارتفاع مخصصات صيانة الأصول الحكومية: مدخل أساسى للحفاظ عليها

جاء ذلك في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن خطة العام المالي 2022/ 2023 والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية لذات العام المالي والتي وافق عليها مجلس النواب.

ووفقا لتقرير لجنة الخطة تبلغ قيمة المقدر من النفقات المخصصة لصيانة أصول وممتلكات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة نحو 15110.6 مليون جنيه ، مقابل نفقات خصصت لهذا الغرض في السـنة المالية السابقة بلغت نحو 12460.5 مليون جنيه بزيادة تبلغ نحو 2650.6 مليون جنيه بنسبة 21.3%.

وتشير اللجنة إلي أنه جدير بالذكر أن قيمة المقدر من النفقات المخصـصـة للصيانة للسـنة المالية الجديدة تعادل نحو 31.3% من قيمة المقدر من النفقات المخصـصـة لمجموعة الخدمات مقابل 30.5% للمقدر من قيمتها مقارنة بالنفقات المخصصة لمجموعه الخدمات في السنة المالية السابقة.