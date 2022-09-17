الداخلية: ضبط قضايا تهرب ضريبي بقيمة 4.7 مليار جنيه خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، في مجال التهرب الضريبي، عن ضبط 2525 قضية في مجال التهرب الضريبي من ضرائب عامة وضرائب على القيمة المضافة وجمارك وحماية أموال وممتلكات الدولة المستردة وتهرب من الضرائب العقارية والملاهي وتنفيذ أحكام وتحرى مدين، بمبالغ مالية بلغت (4،748،418،174 مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها.

وجارى فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 6،547،357 مليون جنيه.

في سياق متصل أسفرت الجهود في مجال قضايا الأموال العامة، عن ضبط 44 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها (115،638،122 مليون جنيه، أبرزها: ضبط 38 قضية في مجال الإتجار والتعامل في النقد الأجنبي بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة وعملات محلية وأجنبية، بما يعادل 86،168،122 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

جاء هذا في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.