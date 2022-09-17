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إطلاق نار خلال زيارة المبعوث البابوي إلى أوكرانيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ)

ذكرت وكالة أنباء الفاتيكان أن المبعوث البابوي الكاردينال كونراد كراييفسكي تعرض لإطلاق نار اليوم السبت أثناء تسليمه مساعدات إنسانية باسم البابا فرنسيس بالقرب من مدينة زابوريجيا الأوكرانية.

وبمجرد الانتهاء من تفريغ الإمدادات للسكان المحليين، تعرض الكاردينال كراييفسكي وحاشيته لنيران أسلحة خفيفة.

ولم يصب كراييفسكي بسوء جراء الحادث وواصل مهمته، وفقا للتقرير.

ويزور الكاردينال أوكرانيا حاليًا للمرة الرابعة منذ الغزو الروسي في 24 فبراير، ويتواجد هناك لتقديم المساعدات الإنسانية والدعم الروحاني نيابة عن البابا فرنسيس.

وتوجه الكاردينال المولود في بولندا أولاً إلى أوديسا، ثم إلى زابوريجيا، لتكون محطته المقبلة خاركيف بعد ذلك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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