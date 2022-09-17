تزايد المطالب بتشكيل محكمة دولية خاصة للتحقيق بشأن مقابر إيزيوم الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - براغ - (د ب أ)

تتزايد المطالب بتشكيل محكمة دولية خاصة في أقرب وقت ممكن بعد اكتشاف مقابر جماعية بالقرب من مدينة إيزيوم في شرق أوكرانيا في أعقاب انسحاب القوات الروسية.

وقال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي في تغريدة عبر تويتر اليوم السبت: "أدعو إلى الإنشاء السريع لمحكمة دولية خاصة تحاكم جريمة العدوان".

وأضاف أن "روسيا تركت وراءها مقابر جماعية لمئات الأشخاص الذين أصيبوا بالرصاص وعذبوا في منطقة إيزيوم".

وتابع: "في القرن الـ 21، تعد مثل هذه الهجمات ضد السكان المدنيين بغيضة ولا يمكن تصورها. يجب ألا نغفل ذلك. نحن نطالب بمعاقبة جميع مجرمي الحرب".

وتأتي تصريحاته في الوقت الذي تمضي فيه أوكرانيا قدما في هجوم مضاد لاستعادة الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية.

ومع ذلك، وبينما يستعيد جنود كييف البلدات والقرى، تم اكتشاف مئات المقابر، إلى جانب علامات على تعرض الأشخاص للتعذيب.

واستولت قوات الكرملين على إيزيوم في أواخر مارس لكنها طردت منها الأسبوع الماضي.

ومع استمرار أوكرانيا في هجماتها، تعزز القوات الروسية مواقعها في شرق أوكرانيا، وفقا لتقييم استخباراتي بريطاني.

وبالأمس، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه يعتزم إرسال محققين إلى مدينة إيزيوم بعد اكتشاف مئات المقابر بعد انسحاب قوات الاحتلال الروسية.

وقالت متحدثة باسم الهيئة الأممية في جنيف إن هذا الاكتشاف صادم ويجب التحقيق في سبب وفاة كل فرد من الضحايا.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس ، تلك الأماكن بأنها "مقابر جماعية" في منطقة من الغابات.

وقالت وزارة الدفاع إنه تم العثور على 440 قبرا لا تحمل علامات في منطقة واحدة.