الناتو: المساعدات العسكرية الغربية صنعت فرقًا حقيقيًا في معارك أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ)

ذكر رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) – الأدميرال روب باور – أن المساعدات العسكرية الغربية وقيادة العمليات من قبل الغربيين هما عاملان حاسمان في نجاحات كييف الأخيرة في مواجهة الجانب الروسي.

وقال الأدميرال الهولندي الجنسية اليوم السبت في تالين عاصمة إستونيا، حيث اجتمعت اللجنة التي تضم رؤساء الأركان من الدول الأعضاء الثلاثين: "الذخيرة والمعدات والتدريب الذي يقدمه الحلفاء والدول الأخرى تحدث فرقا حقيقيا في ساحة المعركة".

استعاد الجيش الأوكراني مؤخرا الأراضي التي احتلتها القوات الروسية في هجوم مضاد في شرقي أوكرانيا.

وبحسب باور، ناقش رؤساء الأركان في مؤتمرهم الذي استمر ليومين كيف "يمكن الحفاظ على دعم الحلفاء لأوكرانيا وتوسيعه".

وقال باور: سوف يدعم الحلف أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا، فالشتاء قادم ولكن الدعم يجب أن يبقى ثابتا ولا يهتز".

تقدم اللجنة العسكرية للحلف المشورة لمجلس شمال الأطلسي، وهي أعلى هيئة سياسية في الحلف، بشأن القضايا العسكرية.

وشارك وزيرا دفاع فنلندا والسويد في المؤتمر كضيفين مدعوين لأول مرة.

وكانت الدولتان الواقعتان في الشمال الأوروبي والعضوتان بالاتحاد الأوروبي، تقدمتا بطلب للانضمام إلى التحالف الدفاعي "حلف شمال الأطلسي" بعد هجوم روسيا على أوكرانيا.