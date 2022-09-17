قتله أثناء الفرح.. شاب يشطر رأس شقيقه نصفين بالفأس خلال حفل زفاف خالهما بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، بعد اعتداء شقيقه الذي هشم رأسه بالفأس، خلال حفل زفاف خالهما في إحدى القرى غرب النيل دائرة محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمقتل شاب في الثلاثينات من العمر، بآلة حادة "فأس" بإحدى قرى غرب النيل.

انتقلت قوة أمنية من مديرية أمن قنا، وبالفحص تبين مقتل "ح.ق" في العقد الثالث من العمر على يد شقيقه "م.ق" بآلة حادة "فأس" شطر رأسه نصفين أثناء حفل زفاف خالهما.

تقرر نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف النيابة، بينما تكثف المباحث الجنائية من إجراءات البحث لكشف ملابسات الجريمة.