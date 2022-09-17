السودان الجيش يوافق على اختيار المدنيين

وجدد البرهان ودقلو في بيان لهما أمس الجمعة، «التزامهما الصارم بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي، والانصراف تماما لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون».
وشددا على أنهما أقرا بشكل قاطع بأن يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلسي السيادة والوزراء من المدنيين.
وأعرب البيان عن «التطلع لتوافق قوى الثورة على تشكيل حكومة مدنية بالكامل، لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، بما يؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي».
ودعا إلى «تغليب المصالح الوطنية العليا حفاظا على أمن واستقرار البلاد».
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