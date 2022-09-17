شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تونس.. هيئة الانتخابات تعترض على تعديل القانون الانتخابي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم السبت، اعتراضها على تعديل القانون الانتخابي، وذلك في نقاط معينة شملت عدد تزكيات المرشحين إلى الانتخابات التشريعية وغيرها.

وقال نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي، إن ”ما يعنينا كهيئة أن تفاعلنا كان إيجابيا للغاية، ومؤسسة رئاسة الجمهورية تفضلت بإرسال مشروع المرسوم لإبداء الرأي فيه مثلما نص على ذلك الفصل 3 من قانون الهيئة“.

وأضاف الجديدي في مداخلة له في لقاء نظمته جمعية مهتمة بالقانون الدستوري، أن ”الهيئة قدمت ملاحظاتها والانطباع كان إيجابيا، باعتبار أن الهيئة لا تنظر في الخيارات السياسية التي لا تعنيها، وإنما في المسائل التقنية“.

وتابع: ”تثبتنا في الجوانب القانونية لنظام الاقتراع على الأفراد على دورتين، وبحثنا في العوائق والصعوبات التي قد تعترضنا في تنظيم الانتخابات، وأبدينا رأينا في هذا المسائل، والحقيقة أن النسخة النهائية أخذت بعين الاعتبار بعض الجوانب العملية“.

واستدرك الجديدي بالقول: ”لكن أضافوا أشياء أخرى لمشروع المرسوم، كنا نفضل لو لم تحصل، خاصة في ما يتعلق بالتزكية والمرور من 200 إلى 400 تزكية، إذ من شأن هذا أن يولد صعوبات كبيرة عندما يتم تنزيل المرسوم على أرض الواقع خاصة في التزكيات (للمرشحين) في الخارج، فـ 400 تزكية في الخارج أمر يكاد يكون مستحيلا“.

وشدد نائب رئيس هيئة الانتخابات التونسية على أنه ”كانطباع أولي، الإجراءات كانت سليمة فالاستشارة المسبقة تمت والهيئة ستتفاعل مع النص كما صدر في الرائد الرسمي بصورة لاحقة باعتبار أن للهيئة بموجب القانون الأساسي سلطة اتخاذ التراتيب“.

وختم الجديدي بالقول إنه ”سنتخذ القرارات الترتيبية لتنزيل المرسوم على أرض الواقع ولتفسير بعض الجوانب ولتذليل بعض الصعوبات والعوائق، والحقيقة أن المجهود سيكون كبيرا جدا باعتبار أن نظام الاقتراع تغير وأن التجربة جديدة والمجهود سيكون كبيرا“.

ويأتي هذا في وقت أصدر فيه الرئيس قيس سعيد مرسوما ينص على تعديل القانون الانتخابي مساء يوم الخميس تمهيدا لإجراء الانتخابات المبكرة المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر/كانون الأول القادم.

هيئة الانتخابات تعلن جاهزيتها لاستحقاق ديسمبر

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، أمس الجمعة بالحمامات، إنه بصدور المرسوم المنقح للقانون الانتخابي وأمر دعوة الناخبين، فإن هيئة الانتخابات، بمجلسها الحالي المتكون من خمسة أعضاء، تنطلق رسميًا في التحضير للانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، فيما قال متحدث حكومي إن تونس تأمل في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر المقبل، وذلك بعد الوصول لاتفاق يتعلق بالأجور