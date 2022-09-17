شكرا لقرائتكم خبر مشروع سعودي يدعم 154 طالبا يتيما ومحتاجا بألبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع دعم الطلاب الأيتام والمحتاجين بمدارس المشيخة الإسلامية في ألبانيا.

واطلع على سير أعمال المشروع الذي يستهدف دعم 154 طفلا في مدينتي تيرانا والباسان من خلال تأمين الرسوم الدراسية والمستلزمات التعليمية لهم، كما التقى الفريق خلال الزيارة بعدد من المستفيدين من المشروع.

وتأتي الزيارة بهدف دراسة الأثر المترتب من الدعم، وتقصي الاحتياجات المستقبلية للمستفيدين، إضافة إلى بحث سبل تطوير المشروع بالتعاون مع المشيخة الإسلامية الألبانية.

على صعيد آخر، وزع المركز أمس 219 طنا و350 كجم من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجا في مديريات البريقة ودار سعد والشيخ عثمان بمحافظة عدن، استفاد منها 12,300 فرد، بينما قدمت العيادات الطبية في حجة خدماتها العلاجية لـ 5852 مستفيدا خلال أسبوع واحد.