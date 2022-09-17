شكرا لقرائتكم خبر لبنان يضبط مليون حبة مخدرة متجهة للسودان والكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي أمس، ضبط أكثر من مليون حبة كبتاجون مخدرة، كانت في طريقها إلى السودان والكويت، قالت أجهزة الأمن «إنها في حالة طوارئ لملاحقة الأعمال الإجرامية المرتكبة داخل فروع عدة مصارف في البلاد، بعد عمليات الاقتحام التي شهدتها البنوك في الأيام الماضية».

وقال مولوي في بيان عبر حسابه على «تويتر»: كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون تفوق المليون حبة، ضبطتها الأجهزة الأمنية اللبنانية في مرفأ بيروت، كانت مخبأة داخل شحنة من العنب، وجهتها الأولى جمهورية السودان، ومن ثم دولة الكويت، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة.

على صعد آخر، أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في لبنان، استنابة قضائية لكل الأجهزه الأمنية بملاحقة الأعمال الإجرامية المرتكبة داخل فروع عدة مصارف في البلاد. وقضت الاستنابة القضائية بالعمل «على توقيف المرتكبين وإحالتهم لديه، والعمل على كشف مدى ارتباطهم ببعض وتوقيف المحرضين، باعتبار هذه الأفعال تشكل بتفاصيلها عمليات سطو مسلح على المصارف وغايتها توقف العمل المصرفي في لبنان وإحداث مزيد من أزمات مالية واقتصادية». وأبلغ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري مضمون الاستنابه إلى مجلس الأمن المركزي أثناء اجتماعه لبحث الإجراءات الموجب اتخاذها في هذا الصدد. يذكر أن عددا من المودعين اقتحموا امس الأول، عددا من فروع المصارف في بيروت وضاحيتها الجنوبية وجبل لبنان والجنوب واحتجزوا الموظفين وطالبوا بالحصول على ودائعهم. وفي وقت سابق، قررت جمعية مصارف لبنان، إقفال المصارف لثلاثة أيام 19 - 20 - 21 سبتمبر الحالي استنكارا وشجبا لما حصل وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة، على أن يعود مجلس إدارة الجمعية إلى الاجتماع في مطلع الأسبوع المقبل للنظر في شأن الخطوات التالية.

عمليات سطو على بنوك لبنان:

