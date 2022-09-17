شكرا لقرائتكم خبر استمرار العمل بمطار دمشق بعد قصفه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة النقل السورية أمس، استمرار العمل في مطار دمشق الدولي وعدم تأثره بالقصف الصاروخي الإسرائيلي في ساعة مبكرة صباح أمس.

وقالت الوزارة في بيان «لا يوجد أي تعديل على الرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار دمشق الدولي، والمطار يعمل بشكل طبيعي في خدمة المسافرين ووفق حركة النقل الجوي المعتادة».

وأكد مصدر عسكري سوري مقتل 5 عسكريين سوريين، إثر استهداف إسرائيل مطار دمشق الدولي في ساعة مبكرة من صباح أمس، بعد أن نفذت إسرائيل عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي.