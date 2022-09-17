فلسطين: إسرائيل تشن حربا مفتوحة على القدس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت منظمة التحرير الفلسطينية أمس، «إن إسرائيل تشن حربا مفتوحة على مدينة القدس في جميع المجالات وعلى رأس ذلك تكثيف الأنشطة الاستيطانية».

وأشار المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع للمنظمة في تقرير، إلى إعلان لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية عن مشروع لتوسيع عدد من المستوطنات في الجزء الشرقي من القدس.

وأوضح المكتب أن المشروع المذكور يركز على مستوطنتي آدم وشاعر بنيامين، المقامتين على أراضي جبع وحزما في محيط مدينة القدس بواقع 600 وحدة للأولى و285 للثانية.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في سياق التوسع في إقامة بنى تحتية وأنفاق وتوسيع شوارع ضمن سياسة التطويق لمدينة القدس وتوسيع حدودها لتصل المساحة المصادرة إلى 10% من مساحة الضفة الغربية وفرض أمر واقع فيما يسمى بـ»القدس الكبرى».

وحذر المكتب من أن هذا المشروع يكرس «تقسيم الضفة الغربية إلى معازل في الشمال والوسط والجنوب ويجعلها معزولة ولا يربطها ببعضها غير الأنفاق والجسور التي تسيطر عليها إسرائيل».

واعتبر أن «ما تتعرض له القدس حرب مفتوحة تستخدم فيها مختلف الوسائل في عدوانها عليها أرضا وسكانا ومؤسسات ومقدسات، ومساكن ومباني ومدارس».