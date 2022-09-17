35 قتيلا بين الإرهابيين في الصومال

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ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) عن ضباط كبار بالجيش قولهم «إن العملية جرت في منطقة أبوري، حيث تعرضت الخلايا الإرهابية لضربات موجعة، مخلفة وراءها قتلى وجرحى».وأضاف الضباط «إن العملية العسكرية حققت الهدف المنشود».
وأشار بيان صادر من وزارة الإعلام الصومالية أن الجيش تمكن من تصفية 150 متشددا من إرهابيي ميليشيات الشباب خلال العمليات في الأسبابيع الماضية.
كما دعا البيان المتطرفين إلى الاستسلام للحكومة الفيدرالية، والاستفادة من العفو العام.
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