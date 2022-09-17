شكرا لقرائتكم خبر 35 قتيلا بين الإرهابيين في الصومال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل الجيش الصومالي، 35 عنصرا من الميليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية جرت بمناطق تابعة لإقليم هيران بولاية هيرشبيلي الإقليمية، وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) عن ضباط كبار بالجيش قولهم «إن العملية جرت في منطقة أبوري، حيث تعرضت الخلايا الإرهابية لضربات موجعة، مخلفة وراءها قتلى وجرحى».

وأضاف الضباط «إن العملية العسكرية حققت الهدف المنشود».

وأشار بيان صادر من وزارة الإعلام الصومالية أن الجيش تمكن من تصفية 150 متشددا من إرهابيي ميليشيات الشباب خلال العمليات في الأسبابيع الماضية.

كما دعا البيان المتطرفين إلى الاستسلام للحكومة الفيدرالية، والاستفادة من العفو العام.