شكرا لقرائتكم خبر عن "القومي لحقوق الإنسان" يستقبل عضو البرلمان الأوروبي والنائب طارق رضوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت السفيرة مشيرة خطاب - رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم السبت بمقر المجلس، كلا من لوبيز إستوريز عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

ويأتي هذا ضمن برنامج استقبال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لانطونيو لوبيز استوريز وايت - عضو البرلمان الأوروبي عن مجموعة حزب الشعب الأوروبي وأمين عام تجمع الوسط الديمقراطي الدولي بحزب الشعب الاوروبي.

ورحبت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بتلك الزيارة، وأشارت إلى دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في مواصلة حماية وتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة إلى الجهود المبذولة في نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري في ضوء إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١-٢٠٢٦.

ومن جانبه ثمن لوبيز إستوريز عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي، الجهود المبذولة في الارتقاء بملف حقوق الإنسان في مصر، كما أشاد بالاتفاقيات التي وقعتها رئيسة البرلمان الأوروبي مع مصر والتي عززت من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتقدير أوروبا للدور الكبير الذي تلعبه مصر في المنطقة معربا عن أمله في تبادل مزيد من الزيارات خلال الفترة القادمة.

جاء هذا لمواصلة دعم العلاقات المصرية الأوروبية وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في فتح قنوات تواصل مباشرة بين الجانبين بعقد سلسلة من اللقاءات مع كل المؤسسات المصرية الوطنية المعنية بملف حقوق الإنسان، للتأكيد على احترام مصر لجميع التزاماتها التعاهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.