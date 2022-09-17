شكرا لقرائتكم خبر عن ربط البحث العلمى بخدمات المجتمع.. تعرف على أهداف نقابة المهن التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم نقابة المهن التعليمية المشتغلين بمهنة التربية والتعليم، والذين سبق اشتغالهم بها، وتباشر النقابة نشاطها في إطار السياسة العامة، وفيما يلى نستعرض أهداف النقابة

تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية:

أولا - الإسهام في خدمة المجتمع لتحقيق أهدافه القومية، وتشمل بوجه خاص:

( أ ) تعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية، والتعاون مع المنظمات الشعبية المحلية على تعبئة جهود الشعب لتحقيق هذه الأهداف.

(ب) العمل على نشر الثقافة والتعليم، بما في ذلك إنشاء المدارس والمعاهد العلمية المختلفة، والاشتراك في تأسيس الجمعيات والمنشآت التي يكون من أغراضها إنشاء هذه المدارس والمعاهد.

(ج) المعاونة في خطط التنمية والمشروعات التربوية والتعليمية، والعمل على تحقيق أهدافها ومواجهة مشكلات التطبيق باقتراح الحلول المناسبة لها.

(د) التعاون مع النقابات المهنية المختلفة والمنظمات المماثلة في الدول العربية في إطار اتحاد المعلمين العرب، وكذلك مع غيرها من المنظمات التعليمية في العالم للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضاياها والتحرر والسلام العالمي.

ثانيا - العمل على رفع مستوى المهنة التعليمية، ويشمل بوجه خاص:

( أ ) المحافظة على كرامة مهنة التعليم ورفع مستوى المعلمين وكفايتهم العلمية والمهنية.

(ب) الإسهام في تخطيط التعليم وتطوير نظمه ومناهجه بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته.

(ج) العمل على تشجيع التأليف والتطور العلمي، مع ربط البحوث باحتياجات المجتمع ومشكلاته المحلية لتحقيق المزيد من التقدم.

(د) عقد الصلات مع منظمات المعلمين في الوطن العربي في إطار اتحاد المعلمين العرب، وكذلك مع منظمات المعلمين في العالم للنهوض بمستوى التعليم والمعلمين وتبادل البحوث التربوية والتجارب التعليمية واقتراح اقتباس الصالح منها.

ثالثا - تقديم الخدمات لأعضائها وتشمل بوجه خاص:

( أ ) الخدمات الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والترفيهية.

(ب) المساعدة عند الحاجة.

(ج) كفالة الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم.

(د) تنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة.