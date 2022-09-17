شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الحوار الوطني سيحل مشاكل جزء كبير من الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على اختياره مقررًا مساعدًا للجنة النقابات بالحوار الوطني، أن اختياره تشريف لعمال مصر بأكملهم، موضحًا أن الحوار سيكون آلية مهمة جدًا لحل الكثير من التشابكات الخاصة بالعمال.

وقال البدوي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن هناك مسائل مثل قانون العمل تناقش بين المجالس النيابية لسنوات دون الوصول لحلول، وهناك مشاكل أخرى كثيرة، لافتًا إلى أن الحوار الوطني سيكون آلية جيدة لحل هذه المسائل والعبور للجمهورية الجديدة.

وأضاف: جميع اللجان الخاصة بمحاور الحوار الوطني، لديها مشكلات وقضايا عالقة، منوهًا إلى أن الجلسات لمناقشة هذه الأمور ستسبب ارتياح شديد بين الجميع وستحل كثير من المشاكل.

وتابع: إن النظر في مشكلات النقابات المهنية والنقابات العمالية، ستكون حلًا مهمًا لعدد كبير من الشعب المصري، كون هناك جزء كبير من المواطنين أعضاء في هذه النقابات.