محمد تيسير مطر: المبادرات الرئاسية لمواجهة التغيرات المناخية تستهدف تحسين الحياة

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المبادرات الرئاسية لمواجهة التغيرات المناخية تستهدف تحسين الحياة.

وأكد محمد تيسير مطر خلال كلمته بمؤتمر " المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" التي أطلقها الرئيس السيسى والذي نظمه حي مصر القديمة بمشاركة حزب إرادة جيل، علي مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بالتغيرات المناخية.

وأضاف: "حاليا تعمل مصر على تسريع وتيرة العمل المناخى، وكما حققت نجاحات كبيرة في ملفات كثيرة خلال عهد الرئيس السيسى من المتوقع أن تبهر العالم في هذا الملف.