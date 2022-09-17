شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يشيد بمبادرة "المشروعات الخضراء" ويدعو لزراعة أسطح المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، خلال ندوة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي أقامها حي مصر القديمة منذ قليل بمركز شباب عين الصيرة: أننا أمام تحد كبير بشأن التغيرات المناخية.

وأكد النائب تيسير مطر، على ضرورة جعل حي مصر القديمة متوافقا مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المناخ، وأن تكون لدينا بيئة خضراء، مطالبا بضرورة زراعة أسطح المنازل، وأن يكون لدينا بيئة خضراء.

وشدد تيسير مطر على أهمية التفاعل مع المبادرات الخاصة بالتغيرات المناخية، وأن تتحول مصر إلى اللون الأخضر حتي نستطيع مواجهة التلوث والتغيرات المناخية.

حضر الندوة كل من رئيس حي مصر القديمة الدكتور محمد سعيد ابوليلة ، بحضور أعضاء مجلس النواب والشيوخ وعلى رأسهم النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل، والنائب محمد تيسير عضو مجلس النواب، والنائب حشمت أبو حجر عضو مجلس النواب، والنائب محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ، والنائبة جيهان بيومي والدكتور محمد سعيد ابوليلة رئيس حي مصر القديمة، وياسر عمر مدير الإدارة التعليمية بمصر القديمة.