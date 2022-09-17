شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور النائب تيسير مطر.. انطلاق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بمصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام حى مصر القديمه، منذ قليل، ندوة بعنوان المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور الدكتورة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ لقطاع جنوب، بمركز شباب عين الصيرة في مصر القديمه، بحضور أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وعلى رأسهم النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، رئيس حزب إرادة جيل، والنائب محمد تيسير عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب حشمت أبو حجر عضو مجلس النواب، والنائب محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ، والنائبة جيهان بيومي والدكتور محمد سعيد ابوليلة رئيس حي مصر القديمة، وياسر عمر مدير الإدارة التعليمية بمصر القديمة.