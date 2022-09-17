أردوغان: تركيا تهدف للانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول - (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن بلاده تهدف إلى أن تصبح عضوا في منظمة شنغهاي للتعاون، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.

وهذه الخطوة من شأنها أن تجعل تركيا، أول عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينضم إلى الكتلة المكونة من ثمانية أعضاء، والتي تهيمن عليها الصين وروسيا.

وقال أردوغان للصحفيين في مدينة سمرقند الأوزبكية حيث شارك في قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون: إن أنقرة"تستهدف" الحصول على عضوية منظمة شنغهاي، وتود مناقشة تلك القضية جديا في قمة العام المقبل والتي من المقرر أن تستضيفها الهند.

يصف الموقع الرسمي لمنظمة شنغهاي للتعاون، تركيا حاليا بأنها واحدة من ست دول "شريكة في الحوار".

وقال الرئيس التركي إن بلاده لها علاقات "تاريخية وثقافية" مع القارة الآسيوية، وترغب في أن تلعب دورا في منظمة شنغهاي التي تمثل 30 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

جدير بالذكر أن علاقة أنقرة بحلفائها الغربيين تدهورت بشكل مطرد على مدار ما يقرب من عقدين من الحكم في عهد أردوغان الإسلامي المحافظ.

وغالبا ما يستشهد الرئيس التركي بشعوره بخيبة الأمل وعدم التضامن داخل حلف الناتو والاتحاد الأوروبي - الذي ترشحت أنقرة لعضويته - بشأن القضايا الأمنية، وخاصة مع المتمردين الأكراد واليونان.

وفي المقابل، يستشهد الاتحاد الأوروبي بتدهور حقوق الإنسان وتراجع سيادة القانون في تركيا، لا سيما منذ الانقلاب العسكري الفاشل في 2016.

تم اختيار تركيا كمرشح رسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي في عام 1999، بيد أن محادثات العضوية مجمدة فعليا.