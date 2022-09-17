أردوغان يدعو أرمينيا للتخلي عن استفزازاتها ضد أذربيجان

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ)

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أرمينيا إلى التخلي عن "استفزازاتها" ضد أذربيجان.

جاء ذلك في معرض إجابته على أسئلة الصحفيين في ختام مشاركته بقمة منظمة شنغهاي للتعاون التي استضافتها مدينة سمرقند الأوزبكية يومي الخميس والجمعة، حسبما أفادت وكالة الأناضول للأنباء.

وقال إنه "من المهم أن تتخلى أرمينيا عن استفزازاتها ضد أذربيجان وتركز على السلام والتعاون وتتصرف وفق التزاماتها".

وأكد أن ما تصبو إليه تركيا يتمثل بنجاح عملية التطبيع القائمة في المنطقة (القوقاز)، وإرساء السلام والاستقرار الإقليميين بشكل دائم.

وأشار إلى أن أذربيجان أعلنت (في وقت سابق) إتمام عملياتها المضادة للاستفزازات الأرمينية على حدودها.

وأوضح أنه وفق المعلومات التي نقلها له نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، فإن الأشقاء الأذربيجانيين عززوا مواقعهم وهم في وضع آمن.

وفي 12 سبتمبر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اندلاع اشتباكات حدودية مكثفة "نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني"، أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة في الطرفين.

وفي وقت سابق، اليوم السبت، أعلنت الوزارة "ارتفاع عدد شهداء الجيش إلى 79 جنديًا في الاشتباكات الحدودية مع أرمينيا".

وأعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، مقتل 135 جنديًا على الأقل من قوات بلاده في الاشتباكات الحدودية الأخيرة مع أذربيجان.