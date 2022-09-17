التنمية المحلية: دهان وتجديد 112 عمارة في حي المناخ ببورسعيد على نفقة الأهالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تابعت وزارة التنمية المحلية، أحد نماذج الجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية لأهالي حي المناخ بمحافظة بورسعيد لدهان عماراتهم على نفقتهم الخاصة بالمناطق: الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة و6 أكتوبر والكويت.

وبحسب بيان لوزارة التنمية المحلية، اليوم السبت، أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وجود 112 عمارة في كافة المناطق القديمة بحي المناخ، جرت لها أعمال ترميمات شاملة ودهان واجهات وتجديد للمناطق القديمة.

وناشد الغضبان المواطنين استمرار تلك المبادرات بالتوازي مع جهود الأجهزة التنفيذية في أعمال تطوير هذه المناطق في أعمال الرصف وتجديد البنية التحتية من صرف صحي وغاز وخطوط مياه وكابلات كهرباء وبالوعات أمطار وأعمدة كهربائية وأعمال رصف حتى يتم تجديد كل المناطق القديمة بحي المناخ.