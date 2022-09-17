محمد ومروان.. العثور على جثتي ضحايا معدية النيل في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

عثرت قوات الإنقاذ النهري ببني سويف على جثتي المعلم والطفل اللذان لقيا مصرعهما غرقا إثر سقوطهما من المعدية.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بعثور قوات الإنقاذ النهري على جثة محمد إبراهيم، 57 عامًا، ومروان محمد، 9 أعوام، واللذان لقيا مصرعهما غرقا إثر سقوطهما في مياه النيل أمام محطة مياه قرية أطواب التابعة لمركز الواسطى.

جرى نقل الجثتين إلى المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة، بالتصريح بدفن الجثتين

وتعود الواقعة إلى أنه أثناء عبور المعدية في النيل من قريتي أشمنت والميمون إلى البر الشرقي، فوجئ الركاب بفتح باب المعدية نتيجة التدافع، ما أسفر عن سقوط عدد من المواطنين، و9 دراجات آلية.