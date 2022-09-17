شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ضد ديربي كاونتي في كأس رابطة المحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت رابطة المحترفين الإنجليزية، عن الموعد التي ستقام فيه مباراة فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب، ضد نظيره ديربي كاونتي في كأس الرابطة، خلال الموسم الحالي.

موعد مباراة ليفربول وديربي كاونتي في كأس الرابطة

وحددت رابطة المحترفين الإنجليزية، موعد مباراة ليفربول وديربي كاونتي في الكأس، حيث ستقام في شهر نوفمبر المقبل، في عُقر دار الريدز.

وستقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول وديربي كاونتي، في الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المُحترفين، يوم الأربعاء الموافق 9 نوفمبر المقبل، حيث ستنطلق في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وديربي كاونتي

ومن المقرر أن تُذاع مباراة ليفربول وديربي كاونتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، عبر شبكة قنوات بين سبورت المالك الحصري.

موعد مباراة ليفربول القادمة

وتسببت وفاة الملكة إليزابيث الثانية، في تأجيل مباراتين للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في الجولتين السابعة والثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي، ضد كلًا من وولفرهامبتون وتشيلسي على الترتيب.

وسيعود ليفربول لمنافسات بطولة الدوري الإنجليزي، بمواجهة نظيره برايتون، يوم 1 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في لقاء سيقام على ملعب أنفيلد.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويقع فريق ليفربول في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط حصدهم من انتصارين وهزيمة ووقع في فخ التعادل في 3 مباريات.