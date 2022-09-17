شكرا لقرائتكم خبر عن في 99 مباراة فقط.. هالاند يحقق رقمًا استثنائيًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل النرويجي إيرلينج هالاند، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، تألقه المُعتاد منذ انضمامه إلى الدوري الإنجليزي.

هالاند يسجل في فوز مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون

وسجل إيرلينج هالاند، هدفًا في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون، اليوم السبت، في الدقيقة 16.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون

حقق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب "مولينكس"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح السيتيزنز المباراة بهدف جاك جريليش في الدقيقة الأولى بعد عرضية البلجيكي كيفين دي بروين، وأضاف النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 16 بعدما رواغ مدافع وولفرهامبتون.

وسجل فيل فودين الهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 69.

رقم استثنائي لـ هالاند

وبحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن إيرلينج هالاند صاحب الـ22 عامًا وصل لهدفه رقم 100 بعد رحيله من ريد بول سالزبورج النمساوي في يناير 2020.

وأوضحت الشبكة أن هالاند وصل لـ100 هدف بعد خوض 99 مباراة فقط في هذه الفترة.