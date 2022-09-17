زلزال بقوة 6,6 درجات قبالة شرق تايوان

تايبيه: قال مرصد المسح الجيولوجي الأميركي إن زلزالا بلغت قوته 6,6 درجات وقع قبالة الساحل الشرقي لتايوان اليوم السبت.

وأضاف أن الزلزال ضرب بعد الساعة 9:30 مساء (13:30 ت غ) على بعد نحو 50 كيلومترا شمال مدينة تايتونغ على عمق عشرة كيلومترات.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية على الفور أنه لم يسجل وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

وقدر مكتب الأرصاد الجوية التايواني أن شدته بلغت 6,4 درجات وأنه ضرب على عمق 7,3 كيلومترات.

تتعرض تايوان للزلازل على نحو متكرر لوقوعها بالقرب من تقاطع صفيحتين تكتونيتين.

ولا تصدر الجزيرة تحذيرات من حدوث تسونامي ما لم يكن الزلزال أقوى من 7 درجات.

يمكن أن تكون بعض الزلازل التي تبلغ قوتها 6 درجات أو أكثر مميتة، على الرغم من أن الكثير يعتمد على مكان وقوع الزلزال وعلى عمقه. لكن المرصد الجيولوجي الأميركي قدر أن هناك احتمالًا ضئيلًا لوقوع ضحايا اليوم السبت رغم توقع حدوث أضرار.