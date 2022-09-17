ولي العهد السعودي يهنئ الأمير ويليام بمناسبة تعيينه أميراً لويلز

الرياض: بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، برقية تهنئة، للأمير ويليام، بمناسبة تعيينه أميراً لويلز من قبل الملك تشارلز الثالث.

وأعرب ولي العهد السعودي «عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لسموه، متمنياً له موفور الصحة والسعادة وللمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة المزيد من التقدم والرقي».