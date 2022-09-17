رئيس كازاخستان يعيد تسمية العاصمة أستانا

نور سلطان: وقع رئيس كازاخستان السبت قانونا تعاد بموجبه تسمية عاصمة كازاخستان أستانا في قطيعة مع إرث الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف الذي سبق أن سمى العاصمة نور سلطان العام 2019.

وقالت الرئاسة على موقعها إن قاسم جومارت توكاييف وقع هذا القانون الذي يتضمن تعديلات دستورية تحدد أيضا مدة ولاية رئيس الجمهورية بسبع سنوات غير قابلة للتجديد بعدما كانت خمس سنوات قابلة للتجديد مرتين على التوالي.

وأقر البرلمان الكازاخستاني الجمعة هذه التعديلات.

كذلك، نشرت الرئاسة السبت مرسوما يفيد بإعادة تسمية العاصمة رسميا أستانا فور نشر المرسوم.

وفي الأول من ايلول/سبتمبر، اعلن الرئيس توكاييف تأييده تقليص الولاية الى سبع سنوات غير قابلة للتجديد، واقترح أيضا إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في الخريف المقبل. لكن الاقتراح الأخير لم يتم تأكيده رسميا حتى الآن.

عرفت استانا بناطحات السحاب وسط سهول شمال كازاخستان، واتخذت اسم نور سلطان في آذار/مارس 2019 تيمنا بالاسم الأول للرئيس السابق بعد مغادرته السلطة.

حكم نزارباييف (82 عاما) الجمهورية السوفياتية السابقة بقبضة حديد منذ استقلالها العام 1991 حتى العام 2019.

وتسلم الرئيس الجديد قاسم جومارت توكاييف (69 عاما) السلطة بعد الاستقالة المفاجئة لسلفه، ونأى بنفسه تدريجا من إرث نزارباييف عبر إجراء إصلاحات واستبعاد المعسكر النافذ للرئيس السابق.

وتجلى هذا المنعطف خصوصا إثر اعمال شغب دامية هزت كازاخستان في كانون الثاني/يناير الفائت، علما إن أسبابها لا تزال غامضة.

وتخلى نور سلطان نزارباييف خصوصا عن لقبه زعيم الأمة. وتم استبعاد العديد من القريبين منه من مناصب حساسة، واوقف نجل أحد اشقائه بتهمة اختلاس أموال.