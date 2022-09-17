الفيضانات تقتل 10 أشخاص في إيطاليا

17 سبتمبر , 2022
روما: تسببت زخات كثيفة من الأمطار في مناطق بوسط إيطاليا بوفاة 10 أشخاص على الأقل وفقدان آخرين، وفق ما كشفت السلطات المحلية.
وأشار تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست إلى أن فرق الإنقاذ سارعت للبحث عن ناجين في العديد من المناطق التي تعرضت لسقوط أشجار وفياضانات داهمت الشوارع.
وطلبت السلطات المحلية في بعض المدن من المواطنين “عدم مغادرة منازلهم، والبقاء في الطوابق العليا من البيوت”.
وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس الوزراء، ماريو دراغي “في هذه المرحلة هناك عشرة قتلى وأربعة مفقودين، لكن للأسف هذه الأعداد تزداد باستمرار”، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.
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