شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشيك تطالب بمحكمة متخصصة في جرائم الحرب إثر مقابر إيزيوم الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعت الجمهورية التشيكية التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، السبت، إلى تأسيس محكمة دولية متخصصة في جرائم الحرب؛ بعد العثور على مقابر جماعية جديدة في أوكرانيا.

وتأتي المناشدة بعد العثور على نحو 450 قبرا خارج مدينة إيزيوم التي كانت خاضعة للاحتلال الروسي، وحيث بدت علامات التعذيب جلية على معظم الجثث التي تم إخراجها.

وقال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي على تويتر: ”في القرن الحادي والعشرين، لا يمكن تصور اعتداءات شنيعة كهذه على السكان المدنيين“.

وتابع: ”علينا ألا نتجاهلها. نطالب بمعاقبة جميع مجرمي الحرب“.

وأضاف: ”أدعو إلى تأسيس محكمة دولية خاصة في أسرع وقت، تتولى ملاحقة جريمة العدوان“.

وأشار محققون إلى أن بعض الجثث التي عثر عليها في المقابر قرب مدينة إيزيوم الأوكرانية شرقا، كانت لأشخاص تم تقييد أيديهم خلف ظهورهم. كما عُثر على جثث أطفال.

واستقبلت الجمهورية التشيكية التي كانت دولة شيوعية وباتت الآن عضوا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، نحو 400 ألف لاجئ من أوكرانيا، وقدّمت دعما عسكريًا بقيمة نحو 150 مليون دولار للدولة التي غزاها الجيش الروسي في 24 شباط/فبراير.

أوكرانيا تعلن اكتشاف "غرف تعذيب" ومقابر جماعية في مناطق استعادتها من الروس

أعلنت أوكرانيا العثور على "غرف تعذيب" تضم مئات القبور في مدينة إيزيوم بمنطقة خاركيف التي استعادتها قواتها من روسيا مؤخرا. كما تم العثور على "غرفتي تعذيب" أخريين في مدينة بالاكليا القريبة. من جانبها، سارعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للإعلان بأنها تريد أن ترسل "قريبا جدا" بعثة إلى إيزيوم "لتحديد ظروف مقتل هؤلاء الأشخاص".

أعلنت الشرطة الأوكرانية العثور الجمعة على "غرف تعذيب" تضم مئات القبور في غابة قريبة من مدينة إيزيوم في منطقة خاركيف التي استعادتها القوات الأوكرانية من الروس مؤخرا في منطقة خاركيف. كما تم العثور على "غرفتي تعذيب" أخريين في مدينة بالاكليا.

وبحسب السلطات المحلية، فقد عُثر في المجمل على 443 قبرا في هذا الموقع أحدها يحتوي على جثث 17 جنديا أوكرانيا.

وكان رجلان يرتديان لباسا أبيض يحفران الجمعة في أرض رملية، قرب صليب كُتب عليه "الجيش الأوكراني، 17 شخصا. إيزيوم، من المشرحة".

وقال أوليغ كوتينكو، المسؤول الحكومي عن البحث عن الأشخاص المفقودين، إن هذه القبور حُفرت أثناء القتال عندما سيطرت القوات الروسية على المدينة في آذار/مارس وأثناء احتلالها الذي انتهى الأسبوع الماضي. وقد تحتوي بعض القبور على جثث عديدة.