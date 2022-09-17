محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق المرحلة الثالثة للثانوي العام

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2022 / 2023، بحد أدنى بمجموع 210 درجة، وذلك بحسب الفراغات والكثافات المتاحة في بعض الإدارات.

واعتمد المحافظ تنسيق فصول الخدمات المسائية ثانوي عام مسائي للعام الدراسي 2022/ 2023 بحد أدنى 190 درجة، وذلك طبقًا للكثافات وطلبات أولياء الأمور.

كما اعتمد المحافظ تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالصف الأول الثانوي لمدارس التعليم الفني بنوعياته "زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، مزدوج" بناءً على أعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة.

ومن المقرر أن يكون التقديم متاح للطلاب من خلال الرابط التالي: هنا.