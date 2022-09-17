قتلت أطفالها الثلاثة بسم الكلاب.. الإعدام لـ"سفاحة الصعيد" وعشيقها



محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار طارق يسري، وعضوية المستشارين، أحمد فاروق الأنصاري وطلال عبد الحميد رضوان، وأمانة سر كرم الطاهر ويوسف الشيخ وأسامة الأمير، اليوم السبت، ربة منزل وعشيقها بالإعدام شنقا، بعد الحصول على الإذن الشرعي من فضيلة المفتي، بتهمة قتل أطفالها الثلاثة والشروع في قتل زوجها بمركز فرشوط، شمالي محافظة قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يوليو من عام 2021 عندما وجهت جهات التحقيق بقنا لربة منزل تهمة قتل أطفالها والشروع بقتل زوجها بمساعدة عشيقها بسم كلاب بقرية كوم البيجا بمركز فرشوط.

وكشفت التحقيقات في مركز فرشوط، في المحضر رقم 1531 لسنة 2021، أن الأم التي قتلت أطفالها الثلاثة بسم كلاب بعدما اتفقت مع عشيقها السائق الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، أن يجلب لها سم قاتل، ليخلو الجو لهم ويتزوجها، وهو ما فعله بجلب سم كلاب من أحد المحال بالقاهرة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اتفقا، على وضع السم في زجاجات عصير صناعية يتم شرائها من أحد المحال التجارية وتمنحه لهم خلال تواجدهم في مدينة فرشوط لزيارة طبيب، وهذا ما حدث، وبعد الانتهاء من تناول العصير بدأ مفعول السم في السريان وقامت بنقلهم إلى مستشفى فرشوط، وتوفي أطفالها الثلاثة أميرة، 8 سنوات، أمير 7 سنوات، وآدم 9 سنوات، قبل دخولهم المستشفى، بينما الضحية الرابعة زوجها رأفت جلال الذي يبلغ من العمر 32 عاما دخل في غيبوبة.

وقد اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة وقاما بتمثيل الجريمة، وقررت الجهات المختصة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهمين بإحالة أوراقهما إلى المفتي، ثم الإعدام شنقًا بعد الحصول على موافقة مفتي الجمهورية.