بالصور- حملة لإزالة الإشغالات من شوارع شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شن حي غرب شبرا الخيمة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع الحي بعد شكاوى العديد من المواطنين، حيث جرى شن حملة قادها المهندس إيهاب مهدي رمضان نائب رئيس الحي محمد هشام مدير شرطة المرافق واستهدفت الحملة مناطق ميت نما وسيد ياسين والفرنواني، وأسفرت عن تحرير 25 محضر إشغال.

كما جرى تنفيذ حملة بشارع 25 ورفع كافة المعوقات التي تعوق حركة سير المواطنين، بناءا على توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال رئيس الحي، أنه جرى الاستجابة لشكاوى المواطنين حول وجود سايبر وكافية يعوقان حركة المارة فى الشارع بدائرة الحي، وجرى القيام بحملة أسفرت عن رفع كافة الإشغالات من الشارع، وجرى مصادرة المضبوطات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق متصل قام نائبي الحي، الدكتور مجدي البكري والمهندس إيهاب مهدي وفنين الإدارة الهندسية ومسئول الإزالات والمتابعة الميدانية والإشغالات وقوة تأمين من قسم شرطة قليوب، بتنفيذ إزالة فورية لسقف الدور الثاني عشر على الطريق الدائري نزلة أم بيومي وتم التحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر مخالفة بالواقعة طبقاً للقانون 119 لسنة 2008، مع الاستمرار في رصد حالات البناء المخالف في المهد بنطاق حي غرب شبرا الخيمة.