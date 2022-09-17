مدينة خضراء صديقة للبيئة.. شرم الشيخ تتجه لاستخدام الطاقة الشمسية بإنتاج 40 ميجاوات - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ تتجه نحو استخدام الطاقة النظيفة "الطاقة الشمسية" ضمن إطار التحول إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة، والسعي نحو تخفيض الإنبعاثات الكربونية، وذلك استعدادًا لمؤتمر تغير المناخ.

وأوضح المحافظ أنه جرى تنفيذ لمرحلة الأولى لمحطة نبق "جلوبال" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 10ميجاوات بنسبة 95%، وسيجري البدء في المرحلة الثانية مع بداية شهر أكتوبر المقبل لتعمل بطاقة 10ميجاوات، ليصل إجمالي قدرة المحطة 20 ميجاوات. وتقام المحطة بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ جنوب سيناء اليوم السبت محطة نبق "جلوبال" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام المساعد القائم بأعمال رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وعددًا من القيادات التنفيذية بمدينة شرم الشيخ.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه جرى الانتهاء من محطة إنتاج الطاقة الكهربية من الطاقة الشمسية والتي تعمل بطاقة 5 ميجاوات بنسبة 100%، وأيضًا الانتهاء من المحطة التي تنفذها شركة "انفينتي" بقوة 5 ميجاوات، وجاري العمل بمحطة شركة "أنثرو وجيلا" والتي مقرر أن تعمل بطاقة 5 ميجاوات، وبلغت بنسب العمل بها 65%، إضافة محطة شنايدرالتي تعمل حاليا بقوة 5 ميجاوات، ليصل إنتاج الكهرباء الشمسية بمدينة شرم الشيخ 40 ميجاوات.