شكرا لقرائتكم خبر عن لا يخذلك أبدًا... هالاند يعزز من صدارته فى قائمة هدافي الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند من تسجيل هدف مانشستر سيتي الثاني فى مواجهة الفريق أمام ولفرهامبتون،والتي أنتهت منذ قليل بتفوق السيتي بثلاثية نظيفة، وواصل اللاعب حالة التألق الكبيرة التي ظهر عليها مع الفريق فى الآونة الأخيرة، بعدما تمكن من تسجيل هدفه ال 11 خلال منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وعزز هالاند رقمه فى صدارة قائمة هدافى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث تمكن من تسجيل 11 هدف خلال 7 جوالات فقط، الشئ الذي يضمن للاعب للوصول إلى تصدر هدافى الدوري الإنجليزي بأكبر عدد من الأهداف مقارنة بهدافى البيرميرليج عبر تاريخ المسابقة.



هالاند يزيح نيمار من المنافسة على الحذاء الذهبي

وعلى الجانب الآخر فى أحدي المواجهات الثنائية الأخري على الفوز بالحذاء الذهبي كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف فى الخمس دوريات الأوروبية الكبري، تمكن هالاند من إزاحة نيمار عن طريقه بالهدف الذي سجله المهاجم النرويجي اليوم، حيث أن اللاعب البرازيلي ما زال يمتلك فى رصيده التهديفي 8 أهداف فقط.



السيتي يعتلى صدارة الدوري الإنجليزي

وبهذا الفوز وصل فريق مانشستر سيتي لصدارة الدوري الإنجليزي للمرة الأولي له هذا الموسم برصيد 17 نقطة من 7 لقاءات، فى الوقت الذي تراجع فيه ترتيب فريق أرسنال إلى 15نقطة من 6 لقاءات فقط، حيث أصبح الجانرز مطالبًا بتحقيق الفوز فى هذه الجولة للعودة مرة أخري لصدارة البيرميرليج والإستمرار فى الصراع.