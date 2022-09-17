شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العربية للتحكيم تنظم مؤتمرا للمناخ "الأخضر حياة" بحضور رئيس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم المحكمة العربية للتحكيم وتسوية منازعات الاقتصاد والاستثمار، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الأمناء، المؤتمر العربى الأول للمناخ والتنمية المستدامة ( الأخضر حياة ).

وبحسب بيان صادر عن مجلس الشيوخ، يعقد المؤتمر بالقاهرة غدا، ويناقش التشريعات والقوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة والمناخ واساليب مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والصناعية والزراعية على التنمية المستدامة فى ظل المتغيرات المناخية".

كما يناقش أيضا دور الإعلام فى المؤسسات الدولية والعربية والمجتمع المدنى فى الحفاظ على التنمية المستدامة فى ظل التغيرات المناخية".