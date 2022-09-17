شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة الاستثمارات بالحوار الوطنى: قرارات العفو الرئاسى تدعم مناخ المناقشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، أن قرار إخلاء سبيل 46 شخصا من المحبوسين احتياطيا، على ذمة قضايا مختلفة، خطوة إيجابية قبل انطلاق جلسات الحوار الوطنى، مشيرا إلى أن قرارات العفو الرئاسي تأتى ضمن آليات ومجريات الحوار الوطني من أجل خلق حالة من التقارب بين جميع الأطياف السياسية.

وقال "محسب"، إن الإفراج عن المحبوسين يدعم الحوار الوطني ويؤكد حرص القيادة السياسية على إنجاحه وتوحيد الجبهة الداخلبة للدولة المصرية، لافتا إلى أن قرارات العفو الرئاسي لاقت ترحيب كبير من جانب القوى السياسية خاصة المعارضة، وهو ما يمثل دافع قوى لهم للمشاركة بفاعلية في الحوار من أجل عرض رؤيتهم للقضايا الوطنية التى تمس المواطن البسيط.

ووجه عضو مجلس النواب، التحية للجنة العفو الرئاسى، لدورها الفعال من أجل حل هذا الملف، رغم ما تتعرض له من نقض، الأمر الذي يفتح صفحة جديدة نحو إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ينتظرها الشعب المصرى، ويحمل النخبة السياسية بكل أطرافها مسئولية تاريخية لإنجاح الحوار الوطني.

وشدد "محسب"، على أن مصر تمضى قدما لتطبيق استراتيجية حقوق الإنسان، والترسيخ لمبادئ الحرية والتعبير عن الرأي وقبول الاختلاف دون تبادل التهم ، مؤكدا أن هذه المبادئ هى أحد أعمدة الجمهورية الجديدة التى تقع على القوى السياسية مسئولية ترسيخها في المجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة العفو الرئاسى أعلنت إخلاء سبيل 46 شخصا من المحبوسين احتياطيا، والتى أعقبت خروج 33 من المحبوسين احتياطيًا الأسبوع الماضي.