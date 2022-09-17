وفد التنسيقية يلتقى نائبا بالبرلمان الأوروبى لبحث زيادة أطر التعاون

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القاهرة - سامية سيد - استقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لوبيز إستوريز، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي، بالإضافة إلى النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بمقر التنسيقية يجاردن سيتي.

ورحب أعضاء التنسيقية بالضيوف، وتحدث النائب عمرو يونس أمين سر التنسيقية عن الكيان والتمثيل البرلماني والتنفيذي لأعضائه، كما تطرق إلى التقارير التي تخرج من البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في مصر وافتقادها للدقة عن الوضع الحقيقي والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في هذا الإطار.

فيما أكد النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب أن استراتيجية حقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت متطلبات كافة المهتمين بالمجال الحقوقي في مصر، وجاءت بعد حوار مجتمعي كبير مع كافة الأطراف المعنية.

بينما تحدث النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن الجهود التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية للقضاء على الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكد نائب محافظ بني سويف بلال حبش عضو مجلس أمناء التنسيقية أن مبادرة حياة كريمة والتي تعد أفضل المبادرات الإنسانية في العالم تستهدف تغيير حياة وواقع 56 مليون مصرى من الفئة الأولى بالرعاية.

من جانبها أكدت النائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن مصر في حاجة إلى دعم شركائها من دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب الأزمة الحالية في الأمن الغذائي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية خصوصا أن مصر تستضيف الكثير من اللاجئين ويعاملوا معاملة المواطنين.

وعرضت المستشار الإعلامي لوزيرة التضامن شيرين فتحي عضو التنسيقية جهود وزارة التضامن في حال الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الاهتمام بحياة الأسر الأولى بالرعاية حق من حقوق الإنسان، وأشارت إلى أن الدولة رصدت 1.3 مليار دولار وجهت إلى 5 مليون أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى رفع كفاءة 77 ألف منزل بـ27 قرية وبرامج أخرى للأسر الأولى بالرعاية.

من جانبه ثمن لوبيز إستوريز عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي اللقاء وأشاد بالجهود التي تقوم بها مصر في مكافحة الإرهاب والقضاء على الهجرة غير الشرعية، مشيرا أن الاتفاقيات التي وقعتها رئيسة البرلمان الأوروبي مع مصر تؤكد على قوة العلاقات وتقدير أوروبا للدور الكبير الذي تلعبه مصر في المنطقة معربا عن أمله في تبادل الزيارات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء من التنسيقية بلال حبش عضو مجلس الأمناء، عمرو يونس أمين سر التنسيقية، أميرة صابر، محمد عبدالعزيز، عضوا مجلس النواب، محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية شيرين فتحي، مصطفى مسلم.

وكان النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استقبل مساء أمس الجمعة، بمطار القاهرة، انطونيو لوبيز استوريز وايت - عضو البرلمان الأوروبي عن مجموعة حزب الشعب الأوروبي، أمين عام تجمع الوسط الديمقراطي الدولي بحزب الشعب الاوروبي، وذلك لمقابلة ممثلو المؤسسات الوطنية وبعض الجهات التنفيذية المعنيين بملف حقوق الإنسان.

ووفقا للبيان الصحفي، تم التنسيق لتلك الزيارة منذ عدة أشهر وبعد زيارة وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لبروكسل في مايو الماضي بدعوة أعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة القاهرة لعقد عدد من اللقاءات مع نظرائهم من أعضاء الموسسات التشريعية في ضوء حرصنا على دعم العلاقات المصرية الأوروبية وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في فتح قنوات تواصل مباشرة بين الجانبين.























