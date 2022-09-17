شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يسيطر على فانتازي الدوري الإنجليزي فى الجولة الثامنة بعد عودته والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند من تصدر المشهد فى مسابقة الفنتازي، حيث أن الجميع يراهن على تألق اللاعب وقدرته فى التسجيل خلال مباراة ولفرهامبتون اليوم، خاصة أن اللاعب يقدم أفضل مستوياته مع مانشستر سيتي فى الفترة الأخيرة.

ويعتلي المهاجم النرويجي هالاند صدارة هدافى الدوري الإنجليزي فى الموسم الحالي، بعدما تمكن من تسجيل 10 أهداف خلال 6 جوالات سابقة خاضها اللاعب فى الدوري الإنجليزي الممتاز، مع العلم أنه لم يشارك طيلة ال 90 دقيقة فى هذه المواجهات.



رقم تاريخي فى جولة الفنتازي الثامنة

ووصل عدد المشاركين فى كبتنة هالاند ما يقارب من 6 مليون شخص، والذي يعد أكبر عدد حتى الآن منذ تطبيق هذه المسابقة، حيث لم يسبق أن وصل عدد كبتنة لاعبًا معينًا فى الدوري الإنجليزي لهذا الرقم، الشئ الذي يؤكد من ثقة المتابعين والمشاركين فى القاطرة النرويجية.

هالاند يحقق جائزة لاعب الشهر فى البيرميرليج

وتحصل هالاند على جائزة أفضل لاعب فى شهر أغسطس الماضي من قبل رابطة الدوري الإنجليزي، يأتي ذلك بعدما أعطي الفريق السماوي جائزة الشهر أيضًا للاعب كونه أفضل اللاعبين فى السيتي، بعدما أصبح اللاعب أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف خلال شهر أغسطس على مدار تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.