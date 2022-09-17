خامنئي طريح الفراش.. وسائل إعلام تكشف إصابة المرشد الإيراني بمرض خطير.. وطهران تستعد

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، قررت إلغاء جميع الاجتماعات والفعاليات العامة الأسبوع الماضي بسبب معاناته من مرض خطير، وفقاً لأربعة أشخاص مطلعين على وضعه الصحي.

وقالت الصحيفة إن خامنئي (83 عاما) طريح الفراش حاليا تحت إشراف ومراقبة فريق من الأطباء.

ونقلت عن أحد الأشخاص قوله إن خامنئي خضع لعملية جراحية الأسبوع الماضي بسبب انسداد في الأمعاء بعد أن عانى من آلام شديدة في المعدة وارتفاع في درجة الحرارة.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الأشخاص الأربعة، اثنان منهم في إيران ومن بينهم شخص له علاقات وثيقة مع الحرس الثوري الإيراني، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة قضية حساسة مثل صحة خامنئي.

كما نقلت عن شخص آخر مطلع على العملية قوله إن خامنئي خضع للجراحة في عيادة أنشأت في منزله ومكتبه، ويخضع للمراقبة حاليا على مدار الساعة من قبل فريق من الأطباء.

وأضاف الشخص إن حالته اعتبرت حرجة الأسبوع الماضي، لكنها تحسنت، وهو الآن يخضع للراحة، حيث يراقبه أطباؤه على مدار الساعة ويظلون قلقين من أنه لا يزال ضعيفا لدرجة أنه لا يستطيع الجلوس.

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية، التابعة للحرس الثوري، قد نشرت الجمعة خبراً مقتضباً ذكرت فيه أن خامنئي سيحضر حفلا دينيا مع طلاب الجامعة يوم السبت.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أنه لم يتضح ما إذا كان خامنئي سيحضر الحفل بالنظر إلى حالته الصحية.

وقبل أسبوعين، سافر خامنئي إلى مدينة مشهد لأداء طقوس تُعرف باسم تنظيف الغبار في ضريح الإمام الرضا.

وقالت الصحيفة إن خامنئي توجه في حينه لمنطقة منعزلة من الضريح، ونظفها ووضع رأسه على شاهد القبر في إشارة للصلاة والخضوع. ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورة له وهو في الضريح.

وبحسب أحد الأشخاص الأربعة، فقد أبلغ خامنئي مرافقيه الذين كانوا يسافرون معه إنه شعر أنها قد تكون آخر مرة له يزور فيها الضريح بالنظر إلى عمره.

وأضاف الشخص أن خامنئي مرض بعد وقت قصير من وصوله إلى طهران وتدهور وضعه الصحي خلال الأسبوع الماضي.

والأسبوع الماضي، قرر مكتب خامنئي إلغاء جميع الاجتماعات، وكذلك اجتماعا سنويا مهما مع مجلس الخبراء في 6 سبتمبر، لأنه كان مريضا جدا ولا يمكنه الجلوس، وفقا لأربعة أشخاص مطلعين على حالته الصحية.

وفي وقت سابق، نشرت مجلة “ناشونال إنترست” تقريراً قالت فيه إن المؤشرات تتزايد على أن المرشد الأعلى لإيران يخطّط لإبقاء هذا المنصب ضمن عائلته.

وذكرت المجلة الأمريكية أن خامنئي يسعى لأن يخلفَه ابنه "مجتبى" من بعده، ما قد يعني استمرار حالة طغيان لا نهاية لها في إيران.

ووفقاً للدستور الإيراني، فإن مجلس الخبراء ينتخب المرشد الأعلى مباشرة حيث يبقى في منصبه حتى وفاته، ولا يمكن عزله إلا من قبل المجلس ذاته في حال ثبت عدم كفاءته.

ويملك المرشد صلاحية واسعة من خلال رسم السياسات العامة في البلاد، واعتماد رئيس الجمهورية التي يأتي منتخبا من الشعب كل 4 أعوام، فضلا عن القيادة العامة للقوات المسلحة، الأمر الذي يجعله يدير جميع مفاصل الدولة.