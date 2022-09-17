شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط: استراتيجية الملكية الفكرية تساعد فى التعاون مع المجتمع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تساعد بشكل كبير في التعاون مع المجتمع الدولي، خاصة أنها تتم بتنسيق مع رئيس الوزراء وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت وزيرة التعاون الدولى أنه يوجد أكثر من قطاع يستفيد من هذه الاسراتيجية الوطنية، مشيرة إلى أن الوعي المجتمعي مهم، لأن هناك شركات تكون حريصة على الاستثمار في مصر وتوفير فرص عمل، مؤكدة أن كيفية استخدام التكنولوجيا أمر مهم لاتاحة فرص عمل للشباب.

وأشارت إلى أن اطلاق الاستراتيجيات يعتمد على المعايير الدولية، وأن أي إستراتيجية أطلقتها مصر خاضعة لتلك المعايير.

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، مؤتمرا صحفيا حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بحضور بعض الوزراء المعنيين التموين والتعاون الدولى والتعليم العالى والصناعة وكبار الصحفيين والإعلاميين.

يستعرض المؤتمر الخطوط العريضة للاستراتيجية التي تم إعدادها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، و"رؤية مصر 2030"، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وتحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.ّ