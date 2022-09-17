شكرا لقرائتكم خبر عن إرساء مبدأ قضائى بشأن قرارات العفو أثناء سريان الطعن وقبل الفصل فيه.. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، النتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "للمعفى عنهم.. النقض ترسى مبدأ قضائيًا: صدور قرار بالعفو أثناء سريان الطعن وقبل الفصل فيه بالنقض ينتج عنه عدم جواز نظره"، استعرض خلاله إرساء مبدأ قضائيا لمحكمة النقض قالت فيه: " الالتجاء لنظام العفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه لإعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، متى كان الحكم الصادر بالعقوبة غير قابل للطعن بأي طريق، وصدور قرار بالعفو قبل الفصل في الطعن بالنقض ينتج عنه عدم جواز نظر الطعن"، حيث تصدى الحكم لشرط أن يكون العفو بعد استنفاذ طرق الطعن ويكون الحكم نهائيا وباتا.

ومن المفترض أن يكون العفو بعد استنفاذ طرق الطعن ويكون الحكم نهائي وبات، لكن محكمة النقض أرست مبدأ جديداً في هذا الحكم، وهذا أمر جيد وفِي مصلحة المتهم، بأن صدور قرار بالعفو قبل الفصل في الطعن بالنقض ينتج عنه عدم جواز نظر الطعن، وإليكم التفاصيل كاملة:

يسألونك عن "العفو".. للمعفى عنهم.. النقض ترسى مبدأ قضائيًا: صدور قرار بالعفو أثناء سريان الطعن وقبل الفصل فيه بالنقض ينتج عنه عدم جواز نظره.. الحكم تصدى لشرط استنفاذ طرق الطعن.. ويكون نهائيًا وباتًا



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