شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية أمر فى غاية الأهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الشكر للرئيس السيسى لاطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، مضيفا أن إطلاق الاستراتيجية فى هذا التوقيت أمر فى غاية الأهمية.

وأضاف كرم جبر أن الملكية الفكرية هى تشجيع العقول المبدعة والحفاظ عليها، مشيرا إلى أن مصر بإطلاقها للاستراتيجية ترسل رسالة للعالم إنها تحترم حقوق الملكية الفكرية.

وقد بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بحضور بعض الوزراء المعنيين التموين والتعاون الدولى والتعليم العالى والصناعة وكبار الصحفيين والإعلاميين.

يستعرض المؤتمر الخطوط العريضة للاستراتيجية التي تم إعدادها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، و"رؤية مصر 2030"، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وتحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.ّ