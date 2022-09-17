شكرا لقرائتكم خبر عن للمتضررات.. هل يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟ .. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "للمتضررات.. هل يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟"، استعرض خلاله كيف أجاز المشرع للزوجة تمكينها للشقة بشرطى حيازة الشقة وأقوال الشهود، و3 خطوات لإنهاء النزاع، وخبير يكشف موقف القانون من حيل الزوج للتهرب من تنفيذ التمكين، وإليكم التفاصيل الكاملة:

للمتضررات.. هل يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟.. المشرع أجاز تمكينها للشقة بشرطى حيازة الشقة وأقوال الشهود.. و3 خطوات لإنهاء النزاع.. وخبير يكشف موقف القانون من حيل الزوج للتهرب من تنفيذ التمكين



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