"أنقذوا سيلين" يتصدر التريند.. حكاية "رقية وفريدة" تتكرر مع حقنة الـ 40 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود عبدالرحمن:

على مدار الساعات الأخيرة الماضية، تصدر هاشتاج "أنقذوا حياة سيلين"، منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للمطالبة بجمع تبرعات لعلاج الطفلة التي تم تشخيصها بمرض ضمور العضلات الشوكي، وتحتاج في علاجها إلى حقنة "زولجينزما" والتي يقدر ثمنها بـ40 مليون جنيه.

وتفاعل مع الهاشتاج الآلاف من الأشخاص على مواقع التواصل المختلفة، حيث بلغ عدد التغريدات على موقع تويتر إلى 102 ألف تغريدة خلال ساعات، للمطالبة بالمساهمة في مساعدة ودعم الطفلة التي لم يتعدى عمرها سنة وشهرين، من خلال جمع التبرعات لها وذلك أسوة بغيرها من الأطفال الذين كانوا يعانون من نفس المرض وتم جمع التبرعات لهم عن طريق الحملات وفتح الحسابات البنكية مثل "رقية والتوأم علياء وفريدة".

ونشر الفنان محمد هنيدي على حسابه الرسمي على موقع التدوينات "تويتر"، قائلا "العسل دي اسمها سيلين مصابة بمرض صعب جدًّا.. وحالتها بدأت تسوء جدًّا.. الأيام الجاية ممكن تنقذ حياة سيلين.. لو مش هتعرف تتبرع شارك في الهاشتاج واعمل ريتويت واكتب عن سيلين في حسابك.. ده أبسط شيء ممكن تقدمه عشان غيرك ممكن يقدر يتبرع، حاجة بسيطة جدًّا ممكن تنقذ حياة"، مضيفا إنه بعد فضل ربنا كل المصريين جمعوا وأنقذوا حياة الطفلة رقية وحياة التوأم علياء وفريدة ودلوقتي دورنا برضه أننا نساعد سيلين أنها تخف وتقوم بالسلامة.

وقال أحمد يونس "كل الحزن والهموم اللي محوطانا، الصدقة علاج مريح وفعال جدا ليها"، مطالبا بالمشاركة في إنقاذ الطفلة سيلين، وعلق عمر حسام " كما سعينا لإنقاذ رقية وعلياء وفريدة.. حان الوقت لتكملة مشوار الرسالة الإنسانية والتبرع بما أنعم الله عليك لأجل إنقاذ سيلين "، بينما علق الشناوي "هي تجارة مع ربنا تجارة ممكن يكون جزائها الجنة وتأكد أن مفيش فلوس بتنقص من صدقة وإن كل جنيه تدفعه يمنع عنك كتير".

وقال عمر المصري "5 جنيه أو 10 جنيه دلوقتى ملهاش لازمة لكن اوعى تستهون بيها في إنقاذ حياة إنسان وإنقاذ أسرة بالكامل.. ما نقص مال من صدقة.. الصدقة تطفئ غضب الرب.. جنيه واحد يفرق.. مجرد مشاركتك في حاجة زي كدة بتاخد أجر كبير ما بالك لو كنت سبب في شفائها".

وقال والد الطفلة سيلين إنه تم اكتشاف إصابة سيلين بمرض ضمور العضلات الشوكي، وهي في عمر الـ11 شهرًا، عقب إجراء مجموعة من التحاليل التي أكدت إصابتها بالمرض النادر.

وأضاف الأب في تصريحات تلفزيونية، إنه لجاء إلى فتح باب التبرعات بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدا أنه تم جمع ما يقارب من 12مليون جنيه من أصل 40 مليون ثمن حقنة "زولجينزما" التي تحتاجها الطفلة لعلاجها وتعتبر أول علاج جيني لمرض ضمور العضلات الشوكي والناجم عن التغيرات الجينية في جين SMN1، وذلك بموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية“FDA” في عام 2019.

وتساهم الحقنة الأغلى في العالم، والمخصصة للأطفال الأقل منعامين، بمعالجة وظائف التنفس والضعف الحركي ووضع الطفل في مسار النمو الطبيعي تدريجيًا على عدة مراحل، بجانب خضوع الطفل للعلاج الطبيعي والتأهيلي الرئوي.