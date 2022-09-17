بالأسماء.. إصابة 11 في انقلاب سيارة على الصحراوي الغربي بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

أصيب 11 شخصًا إثر انقلاب سيارة ربع نقل اليوم السبت، على الطريق الصحراوي الغربي بمركز العدوة بمحافظة المنيا.

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة رقم "7846 ن.ف.ا" ربع نقل، بطريق الصعيد الصحراوى الغربى، شمال كمين مركز العدوة.

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الحادث السرعة الزائدة ، مما أسفر عن إصابة كل من: محمد أحمد محمود، 35 سنة، حمدان عبدالغنى حمدان، 33 سنة، وعبدالعزيز محمود عبدالمعز، 28 سنة، وأحمد محمد عبدالعزيز 27 سنة، أحمد إبراهيم محمد، 22 سنة، وأحمد إسماعيل عيسى، 27 سنة، وطه صالح عبدالحكيم، 35 سنة، ومحمد خالد محمد، 23 سنة، ومخلوف حمدى محمود، 38 سنة، وأحمد جمال صلاح، 21 سنة، حسن يحيى عبدالهادى، 20 سنة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزي لتلقى العلاج، وتبين إصابتهم بجروح وكسور متنوعة، وحُرر محضراً بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.