العاهل الأردني يتوجه إلى بريطانيا لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان- كولومبو- (أ ش أ):

توجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، إلى العاصمة البريطانية لندن؛ لحضور مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، التي ستقام بعد غد الاثنين.

وعقب المشاركة في مراسم الجنازة، من المقرر أن يتوجه العاهل الأردني إلى مدينة نيويورك الأمريكية؛ حيث يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، والتي تبدأ في العشرين من الشهر الجاري، ويلقي خطابا هناك.

كما يعقد العاهل الأردني عددا من اللقاءات الثنائية مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماعات الأمم المتحدة؛ لبحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز شراكة الأردن مع بلدانهم في مختلف المجالات.

وأدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية، نائبا للملك عبدالله الثاني، بحضور هيئة الوزارة.

من ناحية أخرى، غادر الرئيس السريلانكي رانيل ويكرمسينج، اليوم ، بلاده متوجها إلى المملكة المتحدة لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وأفادت صحيفة "دايلي ميرور" السريلانكية - على موقعها الإلكتروني - بأن هذه هي الزيارة الأولى لويكرمسينج بعد أن أصبح رئيسًا للبلاد في يوليو الماضي.

وكان ويكريمسينجه قد أكد الأسبوع الماضي أنه سيحضر جنازة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية وذلك خلال توقيعه لكتاب التعازي في مقر المفوضية البريطانية العليا في كولومبو.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما بعد أن حكمت لمدة 70 عاما، وستقام الجنازة الرسمية لها يوم 19 سبتمبر الجاري في وستمنستر في لندن.