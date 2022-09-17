سعر الذهب اليوم السبت يواصل الارتفاع في مصر خلال التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر خلال التعاملات جنيها واحدا، مقارنة بما كان عليه في الصباح.

وكان سعر جرام الذهب ارتفع في تعاملات الصباح جنيهين، ليصبح مجموع الارتفاع 3 جنيهات مقارنة بما كان عليه في تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 743 جنيها للجرام.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 956 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 1115 جنيها للجرام.

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 1274 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 8920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

اليوم وغدا إجازة أسبوعية في الأسواق العالمية للذهب.

وكان سعر الذهب عالميا أغلق تعاملات أمس الجمعة عند نحو 1675 دولار للأوقية بنسبة ارتفاع 0.6% مقارنة بما كان عليه في ختام تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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