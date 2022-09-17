المكسيك: سنقترح على الأمم المتحدة إنشاء "بعثة لحفظ السلام" في أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي- (أ ش أ):

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أن بلاده ستقترح على الأمم المتحدة، الأسبوع المقبل في نيويورك، إنشاء "بعثة لحفظ السلام" في أوكرانيا.

وقال الرئيس المكسيكي - حسبما نقلت قناة (فرانس 24) - " يتعلق الأمر في البحث بشكل عاجل عن اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وأضاف "يجب أن تسعى بعثة حفظ السلام على الفور إلى وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا، وبدء محادثات مباشرة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

ومن المتوقع وصول نحو 150 زعيما الأسبوع المقبل إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.